Rencontre littéraire autour du livre Nous traverserons les orages Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan

Rencontre littéraire autour du livre Nous traverserons les orages

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Rencontrez Anne-Laure Bondoux, écrivaine du livre Nous traverserons les orages . Dans ce livre, Anne-Laure racconte l’histoire d’une famille, d’une maison et d’un pays. Cette histoire commence la veille d’une guerre planétaire, dans une ferme qu’on appelle Les Chaumes. Elle s’achèvera un siècle plus tard au même endroit. Durant cette période, tu verras y vivre quatre générations hantées par des secrets et des fantômes. .

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr

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English : Rencontre littéraire autour du livre Nous traverserons les orages

L’événement Rencontre littéraire autour du livre Nous traverserons les orages Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs