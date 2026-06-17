Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Près de la salle des fêtes Alligny-en-Morvan vendredi 31 juillet 2026.

Alligny-en-Morvan

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Près de la salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Guettez le camion rouge et jaune et sa surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre verre pour un moment convivial !

Accès libre et gratuit. .

Près de la salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)