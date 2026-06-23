VIDE GRENIER Alligny-en-Morvan
VIDE GRENIER Alligny-en-Morvan dimanche 5 juillet 2026.
Alligny-en-Morvan
VIDE GRENIER
Salle des fêtes Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier à Alligny en Morvan. Accueil des exposants à partir de 6h. 1,50€ le mètre linéaire. Accueil du public de 8h à 18h. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06 moulin.marnay1@netcourrier.com
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English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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