Alligny-en-Morvan

VIDE GRENIER

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier à Alligny en Morvan. Accueil des exposants à partir de 6h. 1,50€ le mètre linéaire. Accueil du public de 8h à 18h. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06 moulin.marnay1@netcourrier.com

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs