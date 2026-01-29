LE P’TIT TRAIN BRUNCH Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN BRUNCH

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05 14:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Pour un brunch avec toi je ferais n’importe quoi….

Au départ de Chalonnes, profitez d’une balade sur le thème du vignoble et de la gastronomie angevine à travers les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train. Une halte pendant ce périple au Domaine Marçais à Chaudefonds-sur-Layon vous permettra de déguster un délicieux brunch angevin. Au menu terrines de poisson, galipettes, goulines, crémet d’Anjou, miroir de Loire ou pâté aux prunes accordés avec les vins et jus de raisins du Domaine. Voyage retour ensuite vers Chalonnes à bord du P’tit Train. .

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

For brunch with you I’d do anything….

