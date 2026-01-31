LE P’TIT TRAIN CLUEDO GÉANT MEUTRE & LAYON Ancien Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN CLUEDO GÉANT MEUTRE & LAYON

Ancien Caveau de dégustation 1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14 21:00:00

Date(s) :

2026-11-14

A bord du P’tit Train embarquez pour le Cluedo Géant Meurtre et Layon

Le P’tit train vous embarque pour une folle aventure le 14 août. Il vous déposera au lieu dit Saint Vincent à Chalonnes et vous participerez à un cluedo géant dont voici le résumé de l’histoire

Raymond et Elsa Touron sont propriétaire d’un vaste domaine viticole, le Domaine de l’Ecotail. Six mois plus tard Raymond décède, laissant Elsa son épouse seule à la tête de son exploitation avec de nombreuses dettes et aucune expérience viticole. Elsa a fait de son mieux. La sécheresse et les difficultés économiques n’ont pas joué en sa faveur. Mais un beau jour….. Les visiteurs se sont présentés pour une dégustation… Qu’Elsa ne pourra jamais leur servir !

Lors de cette soirée vous êtes transporté pour l’aller et le retour et vous participez à cette enquête autour d’un apéritif dînatoire qui se dérouleront au restaurant le Relais de la Loire à Chalonnes-sur-Loire. .

Ancien Caveau de dégustation 1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aboard the P’tit Train for the Giant Cluedo Murder and Layon

L’événement LE P’TIT TRAIN CLUEDO GÉANT MEUTRE & LAYON Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages