LE P’TIT TRAIN GASTRONOMIQUE & Vignobles en Scène Ancien Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN GASTRONOMIQUE & Vignobles en Scène

Ancien Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:30:00

fin : 2026-10-18 14:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Pour célébrer la semaine du goût et Vignobles en Scènes, le P’tit Train vous propose pour une belle découverte gastronomique au départ de Chalonnes.

Cette balade sur le thème du vignoble et de la gastronomie angevine vous emmène à travers les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train. Une halte pendant ce périple au Domaine Marçais à Chaudefonds-sur-Layon vous permettra de faire une initiation à la dégustation des vins d’Anjou et de déguster un accord mets et vins et jus de raisins concocté par un grand chef. Une belle façon de célébrer la gastronomie française ! Le retour de cette échappée gourmande se fera en P’tit Train pour continuer l’aventure et revenir sur Chalonnes. .

Ancien Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

To celebrate the Week of Taste and Vignobles en Scènes, the P?tit Train invites you on a gastronomic voyage of discovery departing from Chalonnes.

