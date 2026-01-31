LE P’TIT TRAIN VIGNES ET LOIRE HALLOWEEN Ancien caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN VIGNES ET LOIRE HALLOWEEN

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:30:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Des bonbons ou un sort à bord du P’tit Train d’Halloween !

Au départ de l’ancien caveau de dégustation de Chalonnes-sur-Loire, le P’tit Train d’Halloween emmènera les petits et les grands en balade contée pour hanter les rues de Chalonnes. Des bonbons et des surprises vous attendent tout le long du parcours. Au terminus du train vous pourrez déguster de délicieuses crêpes chaudes et du chocolat chaud. Venez déguisés les petits et les grands ! .

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 82 68 77

English :

Trick or treat on board the P’tit Train d’Halloween!

