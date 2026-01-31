LE P’TIT TRAIN WESTERN Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN WESTERN

1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le P’tit Train Western, l’aventure sauvage entre vignes et vallées !

Embarquez à bord du P’tit Train Western pour un voyage immersif au coeur des paysages époustouflants de la Corniche angevine et des Vallées du Layon et de la Loire. Entre Chalonnes-sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon, vivez une expérience unique où cowboys et indiens s’affrontent dans une bataille spectaculaire au milieu des vignes.

Suspense, action et réconciliation vous attendent avant de clore cette épopée par une dégustation de vins et de jus de raisins au Domaine Marçais.

Ne manquez pas cette aventure hors du temps !

Le P’tit Train Western L’Ouest, c’est ici ! .

1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

The P’tit Train Western, a wild adventure between vineyards and valleys!

