Le p’tit yogi, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing
mercredi 25 novembre 2026 · Tourcoing/Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
Le p’tit yogi Mercredi 25 novembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00
Laissez-vous emporter dans une bulle de sérénité et de complicité, où parent et enfant pourront explorer ensemble des instants de bien-être et de partage.
Prévoyez une tenue confortable et des chaussettes pour profiter pleinement de ce moment.
Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]
Envie de partager un moment unique avec votre enfant ? Rejoignez-nous pour Le P’tit Yogi, une parenthèse enchantée pensée pour renforcer les liens et créer de doux souvenirs.
Droits réservés
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