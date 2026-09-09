Le p’tit yogi, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Le p’tit yogi Mercredi 25 novembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00

Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00

Laissez-vous emporter dans une bulle de sérénité et de complicité, où parent et enfant pourront explorer ensemble des instants de bien-être et de partage.

Prévoyez une tenue confortable et des chaussettes pour profiter pleinement de ce moment.

Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]

Envie de partager un moment unique avec votre enfant ? Rejoignez-nous pour Le P’tit Yogi, une parenthèse enchantée pensée pour renforcer les liens et créer de doux souvenirs.

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