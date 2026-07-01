Le quartier Europe, Etablissement Domitys, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le quartier Europe 19 et 20 septembre Etablissement Domitys Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez sur les traces du chemin de fer du Cambraisis !

Circuit guidé et commenté par les conseillers du quartier Europe.

Etablissement Domitys 110 avenue la République, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Europe Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Partez sur les traces du chemin de fer du Cambraisis !

©Ville de Saint-Quentin