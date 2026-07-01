AGENDA · Saint-Quentin
Le quartier Europe, Etablissement Domitys, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Etablissement Domitys · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le quartier Europe 19 et 20 septembre Etablissement Domitys Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Partez sur les traces du chemin de fer du Cambraisis !
Circuit guidé et commenté par les conseillers du quartier Europe.
Etablissement Domitys 110 avenue la République, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Europe Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Partez sur les traces du chemin de fer du Cambraisis !
©Ville de Saint-Quentin
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