Le quartier Remicourt, Eglise Notre-Dame de Remicourt, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le quartier Remicourt 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Remicourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire du quartier dans l’église Notre-Dame de Remicourt.

Eglise Notre-Dame de Remicourt 3 avenue de la République, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Exposition sur l’histoire du quartier dans l’église Notre-Dame de Remicourt.

©Ville de Saint-Quentin