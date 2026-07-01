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Le quartier Remicourt, Eglise Notre-Dame de Remicourt, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Remicourt · Saint-Quentin

Le quartier Remicourt, Eglise Notre-Dame de Remicourt, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de Remicourt
Adresse
3 avenue de la République, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Le quartier Remicourt 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Remicourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire du quartier dans l’église Notre-Dame de Remicourt.

Eglise Notre-Dame de Remicourt 3 avenue de la République, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Exposition sur l’histoire du quartier dans l’église Notre-Dame de Remicourt.

©Ville de Saint-Quentin

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