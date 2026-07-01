AGENDA · Saint-Quentin
Le quartier Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Jean · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le quartier Saint-Jean 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition sur l’histoire du quartier sur le parvis et à l‘intérieur de l’Eglise Saint-Jean.
Eglise Saint-Jean Eglise Saint-Jean, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France
Exposition sur l’histoire du quartier sur le parvis et à l‘intérieur de l’Eglise Saint-Jean.
©Ville de Saint-Quentin
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