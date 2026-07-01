Le quartier Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le quartier Saint-Jean 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire du quartier sur le parvis et à l‘intérieur de l’Eglise Saint-Jean.

Eglise Saint-Jean Eglise Saint-Jean, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France

Exposition sur l’histoire du quartier sur le parvis et à l‘intérieur de l’Eglise Saint-Jean.

©Ville de Saint-Quentin