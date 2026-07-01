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Le quartier Saint-Martin, Mairie annexe Salle Saint Martin, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Mairie annexe Salle Saint Martin · Saint-Quentin

Le quartier Saint-Martin, Mairie annexe Salle Saint Martin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie annexe Salle Saint Martin
Adresse
132 Rue de Ham, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Le quartier Saint-Martin 19 et 20 septembre Mairie annexe Salle Saint Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur le Moulin Saint-Martin et l’histoire du quartier.

Mairie annexe Salle Saint Martin 132 Rue de Ham, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France
Exposition sur le Moulin Saint-Martin et l’histoire du quartier.

©Ville de Saint Quentin

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