Le quartier Saint-Martin, Mairie annexe Salle Saint Martin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le quartier Saint-Martin 19 et 20 septembre Mairie annexe Salle Saint Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur le Moulin Saint-Martin et l’histoire du quartier.

Mairie annexe Salle Saint Martin 132 Rue de Ham, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France

Exposition sur le Moulin Saint-Martin et l’histoire du quartier.

©Ville de Saint Quentin