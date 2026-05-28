Le quatrième mur L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Le quatrième mur

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre

Nos jeunes comédiens se retrouvent, au fil de saynètes hilarantes, dans des situations loufoques, ils n’ont d’autres choix que de faire tomber le quatrième mur.

Mise en scène Séverine Stocker .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Le quatrième mur

L’événement Le quatrième mur Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau