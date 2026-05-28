Le quatrième mur L’Art Scène Théâtre Pau
Le quatrième mur L’Art Scène Théâtre Pau samedi 30 mai 2026.
Pau
Le quatrième mur
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre
Nos jeunes comédiens se retrouvent, au fil de saynètes hilarantes, dans des situations loufoques, ils n’ont d’autres choix que de faire tomber le quatrième mur.
Mise en scène Séverine Stocker .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : Le quatrième mur
L’événement Le quatrième mur Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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