Informations pratiques

Flers

Le Raid des Petits Suisses Normands

FLERS Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 08:30:00

fin : 2027-04-04 17:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Les Petits Suisses Normands organisent leur raid multisport 2027 au départ de Flers. Au programme 2 jours d’épreuves pour découvrir le territoire de Flers Agglo

SAMEDI 3 AVRIL par équipes de 2

– RAID AVENTURE 7h épreuves / 70km VTT- Trail Course d’orientation Biathlon laser (à partir de 18ans) 50€/équipier (repas d’après-course compris)

– RAID SPORTIF 5h d’épreuves / 45km VTT- Trail Course d’orientation Biathlon laser (à partir de 14 ans) 40€/équipier (repas d’après-course compris)

DIMANCHE 4 AVRIL par équipes de 2 ou 3

– RAID DÉCOUVERTE 3h d’épreuves / 25km VTT Course d’orientation Épreuve surprise (à partir de 8 ans) 20€/adulte 10€/enfant .

FLERS Flers 61100 Orne Normandie petitssuissesnormands@gmail.com

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English : Le Raid des Petits Suisses Normands

L’événement Le Raid des Petits Suisses Normands Flers a été mis à jour le 2026-07-22 par Flers agglo