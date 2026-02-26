Le Rallye de la Gastronomie – Pâtisserie À votre gout, Pâtisserie À votre gout, Portes-lès-Valence

Le Rallye de la Gastronomie – Pâtisserie À votre gout Samedi 6 juin, 09h00 Pâtisserie À votre gout Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Pâtisserie À Votre Goût est une pâtisserie artisanale située à Portes-lès-Valence, fondée par Floriane et Julien Gouvernet. Julien, chef pâtissier formé dans de grandes maisons dont le restaurant triplement étoilé Maison Pic, propose une pâtisserie moderne et élégante, axée sur le goût, l’équilibre des textures et la qualité des matières premières. Spécialisée dans les créations sur commande pour les événements privés et professionnels (mariages, réceptions, entreprises), la maison développe également une gamme d’épicerie fine sucrée artisanale. À l’occasion du Rallye de la Gastronomie, les équipages découvriront notre univers, notre façon de travailler et pourront déguster une sélection de nos créations signature.

https://patisserie-avotregout.com/

Pâtisserie À votre gout 124 rue Jean Jaurès 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://patisserie-avotregout.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR