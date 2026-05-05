Le RDV des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Le RDV des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 9 mai 2026.
Le RDV des 3-6 ans Samedi 9 mai, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures et chansons
Canva
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