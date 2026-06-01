Le RDV des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Le RDV des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Le RDV des 3-6 ans Samedi 13 juin, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Des lectures arc en ciel ! Dans le cadre du mois des fiertés.
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures et chansons
Canva
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026