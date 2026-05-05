Le RDV des 3-6 ans : « Dans le jardin », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Le RDV des 3-6 ans : « Dans le jardin », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Le RDV des 3-6 ans : « Dans le jardin » Samedi 20 juin, 11h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Le RDV des 3-6 ans
Thème : « Dans le jardin »
Des lectures et des ateliers tous les mois pour les enfants entre 3 et 6 ans
Informations et inscriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures et ateliers pour les enfants entre 3 et 6 ans
Visuel généré sur Canva
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