Le règne de l’ironie Café des Champs Libres Rennes Mercredi 29 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Café Nos Futurs x Séisme
Nous vivons dans une époque où l’ironie et l’humour sont parfois nécessaires face à l’absurde politique. Mais à force de tourner en dérision le réel, ne perdons-nous pas tout sens critique et notre capacité à tenir un discours politique constructif ?
Discussion avec **Laélia Véron**, linguiste, maîtresse de conférences à l’**Université d’Orléans** et chroniqueuse dans l’émission _La Dernière_ sur **Radio Nova**, autrice de _T’es sérieuse_, écrit avec **Guillaume Fondu** (ed. La Découverte).
Début : 2026-04-29T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T19:30:00.000+02:00
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine