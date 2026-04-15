Le règne de l’ironie, Café des Champs Libres, Rennes
Le règne de l’ironie, Café des Champs Libres, Rennes mercredi 29 avril 2026.
Le règne de l’ironie Mercredi 29 avril, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00
Mais à force de tourner en dérision le réel, ne perdons-nous pas tout sens critique et notre capacité à tenir un discours politique constructif ?
Un Café Nos Futurs x Séisme avec Laélia Véron, linguiste, maîtresse de conférences à l’Université d’Orléans et chroniqueuse dans l’émission La Dernière sur Radio Nova, autrice de T’es sérieuse, écrit avec Guillaume Fondu (ed. La Découverte).
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Nous vivons dans une époque où l’ironie et l’humour sont parfois nécessaires face à l’absurde politique.
Claire Delfino
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