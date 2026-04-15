Le règne de l’ironie, Café des Champs Libres, Rennes

Le règne de l’ironie Mercredi 29 avril, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Mais à force de tourner en dérision le réel, ne perdons-nous pas tout sens critique et notre capacité à tenir un discours politique constructif ?

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Un Café Nos Futurs x Séisme avec Laélia Véron, linguiste, maîtresse de conférences à l’Université d’Orléans et chroniqueuse dans l’émission La Dernière sur Radio Nova, autrice de T’es sérieuse, écrit avec Guillaume Fondu (ed. La Découverte).

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Nous vivons dans une époque où l’ironie et l’humour sont parfois nécessaires face à l’absurde politique.

Claire Delfino