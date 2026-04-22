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Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette

Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette

Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Centre culturel Ambille

Adresse : 7 rue Paul Ambille

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Arette

Le rendez vous des histoires 3 8 ans

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Lecture d’albums, de contes et d’histoires pour la jeunesse   .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Le rendez vous des histoires 3 8 ans

L’événement Le rendez vous des histoires 3 8 ans Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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