Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Le rendez-vous initiation et consolidation Mercredi 18 novembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Tous les mercredis de 10h30 à 12h, hors vacances scolaires.

Le rendez-vous initiation et consolidation :

Présentation d’un savoir faire numérique, suivie d’un temps d’exercices.

Débutants ou non, venez approfondir vos compétences numériques.

Ordinateurs, tablettes, téléphones tout est possible !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Atelier d’initiation à l’informatique atelier formation