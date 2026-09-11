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Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Le rendez-vous initiation et consolidation Mercredi 9 décembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T12:00:00+01:00

Tous les mercredis de 10h30 à 12h, hors vacances scolaires.
Le rendez-vous initiation et consolidation :
Présentation d’un savoir faire numérique, suivie d’un temps d’exercices.
Débutants ou non, venez approfondir vos compétences numériques.
Ordinateurs, tablettes, téléphones tout est possible !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier d’initiation à l’informatique atelier formation

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