Le Répertoire de Pluvinel 2026 Quai de Verdun Crest
Le Répertoire de Pluvinel 2026 Quai de Verdun Crest samedi 4 juillet 2026.
Crest
Le Répertoire de Pluvinel 2026
Quai de Verdun Hôtel de Pluvinel Maison-atelier de Bruno Catalano Crest Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Le billet donne accès aux deux concerts de musique classique, aux expositions d’art contemporain dans les caves aménagées de la maison, à la représentation de théatre du soir. Il garantit également un repas sur place.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Quatrième édition du Répertoire de Pluvinel à Crest
Musique classique Daphné Macary (chant) & Christophe Petit (pianiste) David Kadouch (pianiste)
Expositions Julien Allègre & Bruno Catalano
Théâtre Les femmes savantes (Molière)
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Quai de Verdun Hôtel de Pluvinel Maison-atelier de Bruno Catalano Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 34 95 55 lerepertoiredepluvinel@gmail.com
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English :
Fourth edition of Répertoire de Pluvinel in Crest
Classical music: Daphné Macary (vocals) & Christophe Petit (pianist) David Kadouch (pianist)
Exhibitions Julien Allègre & Bruno Catalano
Theater: Les femmes savantes (Molière)
L’événement Le Répertoire de Pluvinel 2026 Crest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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