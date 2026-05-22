Le Répertoire de Pluvinel 2026 Quai de Verdun Crest

Crest

Le Répertoire de Pluvinel 2026

Quai de Verdun Hôtel de Pluvinel Maison-atelier de Bruno Catalano Crest Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Le billet donne accès aux deux concerts de musique classique, aux expositions d’art contemporain dans les caves aménagées de la maison, à la représentation de théatre du soir. Il garantit également un repas sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Quatrième édition du Répertoire de Pluvinel à Crest

Musique classique Daphné Macary (chant) & Christophe Petit (pianiste) David Kadouch (pianiste)

Expositions Julien Allègre & Bruno Catalano

Théâtre Les femmes savantes (Molière)

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Quai de Verdun Hôtel de Pluvinel Maison-atelier de Bruno Catalano Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 34 95 55 lerepertoiredepluvinel@gmail.com

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English :

Fourth edition of Répertoire de Pluvinel in Crest

Classical music: Daphné Macary (vocals) & Christophe Petit (pianist) David Kadouch (pianist)

Exhibitions Julien Allègre & Bruno Catalano

Theater: Les femmes savantes (Molière)

L’événement Le Répertoire de Pluvinel 2026 Crest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme