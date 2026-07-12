Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Église Saint-Eugène Le Creusot
samedi 3 octobre 2026 · Église Saint-Eugène · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais
Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les Chœurs du Charolais interpréteront le Requiem de Mozart en l’église Saint-Eugène du Creusot.
Sur scène 85 choristes, 20 musiciens et solistes.
Avec la participation du Chœur Mozart de Garçons et de Filles de Vienne (Mozart Knaben- und Mädchenchor Wien).
Direction David Aubret.
L’Association Les Chœurs du Charolais, créée en 2020 à Baron, réunit 85 choristes amateurs venus de tout le département de Saône-et-Loire. Sous l’impulsion de David Aubret, chef de chœur, les choristes sont accompagnés de solistes et de musiciens professionnels et proposent ce concert dans leur département, participant ainsi à la vie culturelle locale. Ils se produisent aussi un an sur deux à l’étranger. .
Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 25 46 bienvenue@creusotmontceautourime.fr
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English : Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais
L’événement Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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