Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Église Saint-Eugène Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais

Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les Chœurs du Charolais interpréteront le Requiem de Mozart en l’église Saint-Eugène du Creusot.

Sur scène 85 choristes, 20 musiciens et solistes.

Avec la participation du Chœur Mozart de Garçons et de Filles de Vienne (Mozart Knaben- und Mädchenchor Wien).

Direction David Aubret.

L’Association Les Chœurs du Charolais, créée en 2020 à Baron, réunit 85 choristes amateurs venus de tout le département de Saône-et-Loire. Sous l’impulsion de David Aubret, chef de chœur, les choristes sont accompagnés de solistes et de musiciens professionnels et proposent ce concert dans leur département, participant ainsi à la vie culturelle locale. Ils se produisent aussi un an sur deux à l’étranger. .

Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 25 46 bienvenue@creusotmontceautourime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais

L’événement Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II