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AGENDA · Le Creusot

Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Église Saint-Eugène Le Creusot

samedi 3 octobre 2026 · Église Saint-Eugène · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Église Saint-Eugène
Adresse
Rue Guynemer
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
21.5 21.5 21.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Creusot

Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais

Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Les Chœurs du Charolais interpréteront le Requiem de Mozart en l’église Saint-Eugène du Creusot.
Sur scène 85 choristes, 20 musiciens et solistes.
Avec la participation du Chœur Mozart de Garçons et de Filles de Vienne (Mozart Knaben- und Mädchenchor Wien).
Direction David Aubret.

L’Association Les Chœurs du Charolais, créée en 2020 à Baron, réunit 85 choristes amateurs venus de tout le département de Saône-et-Loire. Sous l’impulsion de David Aubret, chef de chœur, les choristes sont accompagnés de solistes et de musiciens professionnels et proposent ce concert dans leur département, participant ainsi à la vie culturelle locale. Ils se produisent aussi un an sur deux à l’étranger.   .

Église Saint-Eugène Rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 25 46  bienvenue@creusotmontceautourime.fr

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English : Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais

L’événement Le Requiem de Mozart par les Chœurs du Charolais Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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