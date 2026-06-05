LE RESTO FESTIF DU VENDREDI Béziers
LE RESTO FESTIF DU VENDREDI Béziers vendredi 5 juin 2026.
Béziers
LE RESTO FESTIF DU VENDREDI
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Aux Ostals, on décompresse en musique ! Tapas, bière et bonne humeur avant de faire monter l’ambiance dès 22h.
Aux Ostals, le vendredi soir est un moment à part. On y vient pour déconnecter de la semaine, écouter de la bonne musique et partager un moment simple avec des personnes que l’on aime retrouver.
Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un artiste, son parcours et son univers. Une invitation à la découverte et à la convivialité, autour d’un repas, de quelques tapas ou simplement d’une bière, bercés par des sonorités groovy.
À partir de 22h, les lumières se tamisent, le volume monte doucement et la soirée prend une autre dimension. Il ne reste plus qu’à profiter et à lâcher prise.
Réservation conseillée. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com
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English :
At Les Ostals, you can relax to the music! Tapas, beer and good spirits before the party starts at 10pm.
L’événement LE RESTO FESTIF DU VENDREDI Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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