Béziers

LE RESTO FESTIF DU VENDREDI

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Aux Ostals, on décompresse en musique ! Tapas, bière et bonne humeur avant de faire monter l’ambiance dès 22h.

Aux Ostals, le vendredi soir est un moment à part. On y vient pour déconnecter de la semaine, écouter de la bonne musique et partager un moment simple avec des personnes que l’on aime retrouver.

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un artiste, son parcours et son univers. Une invitation à la découverte et à la convivialité, autour d’un repas, de quelques tapas ou simplement d’une bière, bercés par des sonorités groovy.

À partir de 22h, les lumières se tamisent, le volume monte doucement et la soirée prend une autre dimension. Il ne reste plus qu’à profiter et à lâcher prise.

Réservation conseillée. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

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English :

At Les Ostals, you can relax to the music! Tapas, beer and good spirits before the party starts at 10pm.

L’événement LE RESTO FESTIF DU VENDREDI Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34