Le Rêve de GiacomoGiuseppe de et avec Diego Bragonzi Bignami THEATRE DE L’ILE SAINT LOUIS PAUL REY PARIS

Paris s’apprête à accueillir un événement théâtral et musical d’envergure internationale : le spectacle signé et interprété par Diego Bragonzi Bignami, artiste éclectique et lauréat d’un Grammy Awards aux États-Unis en 2007. Une œuvre qui traverse les frontières entre opéra, théâtre et commedia dell’arte, et qui revient dans la capitale française après avoir été présentée pour la première fois à Paris en 2012, suite à ses débuts en Italie en 2004. Depuis, le spectacle a été repris chaque année, consolidant un parcours artistique singulier et en constante évolution.

Au centre de la scène, le personnage de GiacomoGiuseppe, inspiré de la tradition de la commedia dell’arte, figure à la fois ironique et introspective. Déjà protagoniste et animateur pendant un an de l’émission de la RAI Arie da Cortile, GiacomoGiuseppe poursuit aujourd’hui son voyage artistique et culturel : il sera prochainement au cœur d’une nouvelle série web consacrée à la transmission de la culture italienne au public français.

Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui, après vingt ans de psychanalyse avec le même analyste, reçoit un conseil décisif : partir à Paris pour se retrouver. Commence alors un voyage existentiel jalonné de rencontres symboliques et surréalistes, où le protagoniste se confronte à des figures évoquant les grandes dramaturgies européennes et américaines, de Tchekhov à Pirandello, de Beckett à Tennessee Williams.

Chanteur d’opéra, GiacomoGiuseppe exprime son univers intérieur à travers des airs célèbres de Rossini, Fauré, Weill et d’autres compositeurs, fusionnant musique et narration dans une dimension intense et immersive.

Au piano, Maria Silvestrini, collaboratrice historique de Bragonzi Bignami, avec qui il a fondé la Bertrand Gruss International Academy, située au cœur de Paris à quelques pas du Louvre. Certains des meilleurs élèves de l’Académie — issus des filières musique, chant et théâtre — incarneront les différents personnages rencontrés par le protagoniste au fil de son parcours.

Sur scène, aux côtés de Diego Bragonzi Bignami et Maria Silvestrini, se produiront Antoine Chatè, Mia Cabana, Koudia Sacko, Marin Frey, Thalia Haiat Possiedi, Milan Strukelj, Camille Roche, avec la participation exceptionnelle d’Alice Orhant.

Rendez-vous au Théâtre de l’Île Saint-Louis Paul Rey : samedi 9 mai à 21h et dimanche 17 mai à 17.30h La mise en scène est signée Diego Bragonzi Bignami, avec l’assistanat de mise en scène assuré par Telma Strichard.

Un spectacle qui promet un voyage poétique et musical au cœur de l’identité, entre tradition et modernité, capable de toucher un public varié grâce à un langage universel.

Fantaisie lyrique eu un acte entre opéra et théâtre, mémoire et identité.

Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026 :

dimanche

de 17h30 à 18h30

samedi

de 21h00 à 22h00

payant Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T00:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T21:00:00+02:00_2026-05-09T22:00:00+02:00;2026-05-10T17:30:00+02:00_2026-05-10T18:30:00+02:00;2026-05-16T21:00:00+02:00_2026-05-16T22:00:00+02:00;2026-05-17T17:30:00+02:00_2026-05-17T18:30:00+02:00

THEATRE DE L’ILE SAINT LOUIS PAUL REY 39 QUAI D’ANJOU 75004 PARIS

https://www.theatre-ilesaintlouis.com/calendrier-des-spectacles-1



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