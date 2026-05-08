Le Roc Comedy Club au Freedôm Freedom Granville

Granville

Le Roc Comedy Club au Freedôm

Freedom 9001 Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 21:15:00

Date(s) :

2026-05-08

Nous vous proposons une nouvelle fois un spectacle avec des humoristes de Paris et de Rennes avec un bagou (de la goule !!! ), une expérience de scène incroyable, et un humour décapant d’auto-dérision de vrais talents dégotés dans les concours d’humoristes (Amaury est une bête de concours, vous allez l’adorez!), les plus grands cabarets parisiens, les scènes rennaises au côté de locaux aguerris et tout ça pour votre plus grand plaisir ! On est fiers et contents de cette nouvelle belle édition !

Ils illuminent Paris et Rennes sur des scènes prestigieuses !

Vous allez vous étouffer de rir e !

Vraiment très fiers de ce beau plateau, servi avec les boissons et restauration de Freedôm !

Venez montrer de quoi les Normands sont capables comme public de comedy-club car vous êtes au centre de l’événement.

Entrée gratuite, sortie au chapeau !

Réservation au 02 61 81 97 08 ou 06 95 05 65 37.

Merci aux humoristes !

Amaury Gonzagues.

Malo Bozec.

Pierre Mainfroid.

Mr Moustache.

et Céline Ledoux en maîtresse de cérémonie. .

Freedom 9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 contact@freedom-granville.fr

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English : Le Roc Comedy Club au Freedôm

L’événement Le Roc Comedy Club au Freedôm Granville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer