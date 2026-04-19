Le Roi aux oreilles d’âne Philharmonie de Paris Paris
Le Roi aux oreilles d’âne Philharmonie de Paris Paris dimanche 20 juin 2027.
Pop-up opéra pour tout petit, oratorios pour chœurs d’enfants, pêches aux chansons… Voilà plus de quinze ans qu’Arnaud Marzorati et les Lunaisiens arpentent les routes de France, et surtout des Hauts-de-France, proposant à petits et grands de découvrir autrement le répertoire et autres histoires. Après la peinture avec Les Tubes de Monet, la science avec Eurêka, ou le monde végétal, les voilà qui s’attèlent à la mythologie. Si l’on connaît bien le roi Midas pour son pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or, on se souvient moins de ses mésaventures de mélomane, et de sa métamorphose honteuse consécutive à la colère d’Apollon à son endroit. Des oreilles d’âne : voilà une punition bien mesquine de la part d’un dieu, si vexé fût-il !
Distribution
Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Les Lunaisiens
Arnaud Marzorati , direction artistique
Richard Wilberforce , chef de chœur
Amélie Parias , mise en espace
Rémi Aguirre Zubiri , chef de chœur
Edwin Baudo , chef de chœur
Evann Loget-Raymond , chef de chœur
Surfant sur le succès de leur oratorio Mytho mais pas trop, les Lunaisiens remettent le couvert en revisitant l’histoire du roi Midas qu’Apollon a affublé d’oreilles d’âne. Une basse vengeance : Midas a jugé Pan meilleur musicien que ce dieu jaloux…
Le dimanche 20 juin 2027
de 11h00 à 12h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2027-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-20T11:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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