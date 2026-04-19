Le Roi aux oreilles d’âne Philharmonie de Paris Paris

Pop-up opéra pour tout petit, oratorios pour chœurs d’enfants, pêches aux chansons… Voilà plus de quinze ans qu’Arnaud Marzorati et les Lunaisiens arpentent les routes de France, et surtout des Hauts-de-France, proposant à petits et grands de découvrir autrement le répertoire et autres histoires. Après la peinture avec Les Tubes de Monet, la science avec Eurêka, ou le monde végétal, les voilà qui s’attèlent à la mythologie. Si l’on connaît bien le roi Midas pour son pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or, on se souvient moins de ses mésaventures de mélomane, et de sa métamorphose honteuse consécutive à la colère d’Apollon à son endroit. Des oreilles d’âne : voilà une punition bien mesquine de la part d’un dieu, si vexé fût-il !

Distribution

Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris

Les Lunaisiens

Arnaud Marzorati , direction artistique

Richard Wilberforce , chef de chœur

Amélie Parias , mise en espace

Rémi Aguirre Zubiri , chef de chœur

Edwin Baudo , chef de chœur

Evann Loget-Raymond , chef de chœur

Surfant sur le succès de leur oratorio Mytho mais pas trop, les Lunaisiens remettent le couvert en revisitant l’histoire du roi Midas qu’Apollon a affublé d’oreilles d’âne. Une basse vengeance : Midas a jugé Pan meilleur musicien que ce dieu jaloux…

Le dimanche 20 juin 2027

de 11h00 à 12h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2027-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2027-06-20T11:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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