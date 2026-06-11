Le roi et l’oiseau Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Le roi et l’oiseau

Vendredi 20 novembre 2026 de 20h30 à 21h35. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 21:35:00

Date(s) :

2026-11-20

Pour sa dixième création, Émilie Lalande porte à la scène Le Roi et l’Oiseau, joyau du cinéma d’animation signé Paul Grimault et Jacques Prévert, lui-même inspiré du conte La Bergère et le Ramoneur.Familles

Nourrie par les textes de Prévert et la musique de Wojciech Kilar, cette adaptation prend la forme d’une fable chorégraphique sensible et engagée, accessible à tous les publics.



Ancienne danseuse soliste au Ballet Preljocaj, Émilie Lalande développe un langage chorégraphique fondé sur la musicalité du geste — voir la musique et écouter la danse , selon la formule de Balanchine — et sur la richesse des interprétations offertes au spectateur. Elle raconte l’histoire de ce roi tyrannique, obsédé par son pouvoir et épris du portrait d’une bergère. Dans ce spectacle où poésie et imaginaire se répondent, Émilie Lalande nous invite à célébrer la liberté et à ne jamais renoncer à l’émerveillement. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For her tenth creation, Émilie Lalande brings to the stage The King and the Bird, a jewel of animated cinema by Paul Grimault and Jacques Prévert, himself inspired by the tale The Shepherdess and the Chimney Sweep.

L’événement Le roi et l’oiseau Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues