Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE ROI SOLEIL PARC EXPO DE TOURS Tours

LE ROI SOLEIL PARC EXPO DE TOURS Tours

LE ROI SOLEIL PARC EXPO DE TOURS Tours samedi 6 mars 2027.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2027-03-06

Fin : 2027-03-06

Heure de début : 15:00

LE ROI SOLEIL Début : 2027-03-06 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

À voir aussi à Tours (37)