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AGENDA · Mers-les-Bains

Le Roots on House Mers-les-Bains

vendredi 7 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
27 Esplanade du Général Leclerc
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

Le Roots on House

27 Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-09

DJ Biniroks Redbill
DJ Biniroks Redbill   .

27 Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France   frazor@hotmail.fr

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English :

DJ Biniroks Redbill

L’événement Le Roots on House Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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