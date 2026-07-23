AGENDA · Mers-les-Bains
Le Roots on House Mers-les-Bains
vendredi 7 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Le Roots on House
27 Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-09
DJ Biniroks Redbill
DJ Biniroks Redbill .
27 Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France frazor@hotmail.fr
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English :
DJ Biniroks Redbill
L’événement Le Roots on House Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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