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AGENDA · Mers-les-Bains

Soirée dansante Soirée blanche Mers-les-Bains

dimanche 2 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
1 Avenue des Villes Soeurs
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Soirée dansante Soirée blanche

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 22:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Préparez votre plus belle tenue blanche et rejoignez-nous pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Une seule règle venir en blanc et être prêt à faire la fête ! Ambiance festive, bonne humeur et musique pour danser jusqu’au bout de la nuit.

⚪️ Dress code BLANC | Ambiance garantie
Gratuit
Préparez votre plus belle tenue blanche et rejoignez-nous pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Une seule règle venir en blanc et être prêt à faire la fête ! Ambiance festive, bonne humeur et musique pour danser jusqu’au bout de la nuit.

⚪️ Dress code BLANC | Ambiance garantie
Gratuit   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

Put on your best white outfit and join us for what promises to be a memorable evening!

There’s only one rule: come dressed in white and be ready to party! A festive atmosphere, good vibes, and music to dance to until the early hours of the morning.

?? Dress code: WHITE | Fun guaranteed
Free

L’événement Soirée dansante Soirée blanche Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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