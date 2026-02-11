24ème Fête des Baigneurs Mers-les-Bains
Esplanade de la plage Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
2026-07-25
Costumez-vous et participez pleinement à la Fête des Baigneurs.
Esplanade de la plage Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
English :
24th Fête des Baigneurs
Dress up and take part in the Fête des Baigneurs.
L’événement 24ème Fête des Baigneurs Mers-les-Bains a été mis à jour le 2024-12-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS