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AGENDA · Mers-les-Bains

Skimboard Espace Glisse Mers-les-Bains

samedi 1 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

Skimboard Espace Glisse

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous.
La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous.   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76  mers.clubnautique@gmail.com

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English :

The Skim School Tour is stopping in Mers-les-Bains with demonstrations and free skimboarding lessons open to everyone.

L’événement Skimboard Espace Glisse Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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