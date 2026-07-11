Skimboard Espace Glisse Mers-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Skimboard Espace Glisse
Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous.
La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous. .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Skim School Tour is stopping in Mers-les-Bains with demonstrations and free skimboarding lessons open to everyone.
L’événement Skimboard Espace Glisse Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Festival des deux Vallées Orfeo du Cracovia Mers-les-Bains 11 juillet 2026
- Foire à tout Mers-les-Bains 12 juillet 2026
- Jardin des vagues Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains 13 juillet 2026
- Cabine Bain de lecture Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains 13 juillet 2026