Informations pratiques

Mers-les-Bains

Skimboard Espace Glisse

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous.

La tournée Skim School Tour fait étape à Mers-les-Bains avec des démonstrations et des initiations gratuites au skimboard, ouvertes à tous. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com

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English :

The Skim School Tour is stopping in Mers-les-Bains with demonstrations and free skimboarding lessons open to everyone.

L’événement Skimboard Espace Glisse Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS