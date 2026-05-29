Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains
Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Mers-les-Bains
Stage Multi-glisse ado
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : 110 – 110 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Surf, paddle, kayak.
5 créneaux de 2h du lundi au vendredi De 10 à 17 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
110€
Surf, paddle, kayak.
5 créneaux de 2h du lundi au vendredi De 10 à 17 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
110€ .
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 17 89 mers.clubnautique@gmail.com
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English :
Surf, paddle, kayak.
5 x 2-hour sessions Monday to Friday Ages 10 to 17.
Supervised by a qualified instructor.
110?
L’événement Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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