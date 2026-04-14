Le Royaume de Kensuké, Arvor, Rennes

Le Royaume de Kensuké Samedi 18 avril, 14h00 Arvor Ille-et-Vilaine

Tarif du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Assistez à un évènement en deux temps :

1-la projection du film « LE ROYAUME DE KENSUKE »

2-atelier pour jouer et apprendre à lire les images avec l’association CinéJeunes

Arvor 11 rue de chatillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-arvor.fr/evenement/2199771-cine-rencontre-le-royaume-de-kensuk-de-neil-boyle-kirk-hendry »}]

Projection du film + Animation / jeux autour des images Cinéma Animation