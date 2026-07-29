Le running du dimanche Sur les planches Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Le running du dimanche

Sur les planches Derrière la piscine Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23

Nouveau rendez-vous de l’été chaque dimanche à 10 h, une promenade sportive en groupe de 40 min à 1 h le long du littoral, entre Hennequeville, Villerville et Deauville. Départ sur la promenade des Planches, derrière la piscine. Baskets aux pieds, on découvre la Côte Fleurie.

Nouveau rendez-vous de l’été, Le running du dimanche invite à conjuguer sport et convivialité le long du littoral. Chaque dimanche, place à une promenade sportive en groupe, de 40 min à 1 h, à la découverte des paysages de la Côte Fleurie — de Hennequeville à Villerville en passant par Deauville.

Accessible et détendue, la sortie se déroule au rythme du groupe, face à la mer et au grand air. Le départ est donné sur la promenade des Planches, derrière la piscine, à 10 h. L’accès est libre et gratuit, sans inscription.

Il ne reste plus qu’à chausser ses baskets.

Infos pratiques

Dates dimanches 26 juillet, 9 août et 23 août 2026

Horaire rendez-vous à 10 h, sortie de 40 min à 1 h

Lieu promenade des Planches, derrière la piscine, Trouville-sur-Mer

Tarif gratuit

Inscription sans inscription .

Sur les planches Derrière la piscine Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Le running du dimanche

A new summer event: every Sunday at 10 am, a brisk group walk lasting between 40 minutes and 1 hour along the coast, between Hennequeville, Villerville and Deauville. We set off from the Promenade des Planches, behind the swimming pool. With trainers on, we’ll explore the Côte Fleurie.

L’événement Le running du dimanche Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Trouville