Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Place du docteur Couinaud Argentan
Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Place du docteur Couinaud Argentan mercredi 16 septembre 2026.
Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste)
Place du docteur Couinaud Face à la mairie Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Et si l’Histoire devenait un jeu d’enfant ?
Partez pour une expérience ludique et insolite un jeu de piste à travers la Ville d’Argentan.
Au fil du parcours, vous explorerez ses lieux emblématiques tout en récoltant de précieuses informations historiques… qui pourraient bien vous servir pour la fin du jeu !
Entre codes à déchiffrer, cadenas à ouvrir et orientation grâce au plan, laissez-vous guider par votre curiosité et vivez la ville autrement.
Une aventure culturelle, conviviale et pleine de surprises vous attend !
Jeudi 20 août à 10h30
Tout public à partir de 8 ans
5€ par personnes 3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire .
Place du docteur Couinaud Face à la mairie Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste)
L’événement Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Argentan a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom