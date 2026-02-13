Le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2026, Parc des expositions, Bordeaux (33), Bordeaux

Le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2026 22 – 28 mai Parc des expositions, Bordeaux (33) Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T13:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Du vendredi 22 mai au jeudi 28 mai 2026, le Salon investit de nouveaux espaces au sein de la Foire Internationale de Bordeaux, au Parc des Expositions, pour offrir une expérience encore plus immersive et accessible, mais aussi mieux s’adapter aux attentes du public et des professionnels

Autre nouveauté, C’est François TRIGNOL, agriculteur en Dordogne qui devient Commissaire général du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine à la suite de Bruno MILLET qui a occupé cette fonction depuis une quinzaine d’années.

Nouveaux jours, nouvelle dynamique

Désormais organisé du vendredi au jeudi (au lieu du samedi au jeudi les années précédentes), le Salon s’ouvre dès le vendredi à la mi-journée pour accueillir les visiteurs en préambule du week-end, et se poursuit jusqu’au jeudi soir, permettant aux professionnels et au grand public de profiter pleinement de l’événement.

Une implantation repensée pour plus de cohérence et de visibilité

Le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2026 s’intègre davantage à la Foire Internationale de Bordeaux :

La partie Équitaine (Salon de la filière équine), volailles d’ornement, conservatoire des races animales de Nouvelle-Aquitaine reste sous le Hall 4 à proximité de la carrière, comme les années précédentes.

Tous les autres pôles (Aquitanima, Gastronomie et vins, Marché des producteurs, Solutions et Métiers d’Avenir en agriculture) s’installent dans le Hall 1 de la Foire Internationale, offrant ainsi une meilleure synergie avec les autres événements de la Foire et une circulation optimisée pour les visiteurs.

Un Salon toujours aussi complet

Les visiteurs pourront découvrir :

Aquitanima avec les concours de races bovines, ovines et de nombreuses animations

Equitaine et son riche programme de démonstrations autour des races de territoire

L’espace Gastronomie et Vins et le marché des producteurs de Nouvelle-Aquitaine

Le pôle Solutions et Métier d’Avenir, le ring Innov’Show, le bus l’Aventure du Vivant

Et de nombreuses surprises en préparation !

Parc des expositions, Bordeaux (33) Cours Charles Bricaud, Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine