Le joli mois de l’Europe, Lycée St Augustin, Bordeaux
Le joli mois de l’Europe, Lycée St Augustin, Bordeaux lundi 4 mai 2026.
Le joli mois de l’Europe 4 – 7 mai Lycée St Augustin Gironde
Proposé à tous ls élèves présents au lycée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Sur une période de 10 jours environ, avant que les élèves partent en stage nous souhatons continuer à sensibiliser les élèves sur leur citoyennenté européenne en leur proposant :
– des informations sur les possibilités de mobilité post bac par Europe directe
– un concours de production sur un pays de l’UE attribué à chaque classe, ce pays ayant été attribué par des élèves de section euro
– des livrets de jeux conservés des années précédentes et dupliiqués
– la création par les élèves Euro d’un kahoot
– la sonnerie du lycée à l’hymne européen
– des repas européens à la cantine
– une exposition Europe Directe sur le Parlement Européen
– une intervention sur Aquitapro
Lycée St Augustin 19 rue Paul Courteault 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne.caule-pontet@essa33.fr »}]
Fêter l’Europe au sein du lycée avec des exemples concrets de possibilités au titre de la citoyenneté européenne et des apports culturels sous formes de jeux et d’expositions europe mobilité
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