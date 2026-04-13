Le joli mois de l’Europe, Lycée St Augustin, Bordeaux

Le joli mois de l’Europe 4 – 7 mai Lycée St Augustin Gironde

Proposé à tous ls élèves présents au lycée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Sur une période de 10 jours environ, avant que les élèves partent en stage nous souhatons continuer à sensibiliser les élèves sur leur citoyennenté européenne en leur proposant :

– des informations sur les possibilités de mobilité post bac par Europe directe

– un concours de production sur un pays de l’UE attribué à chaque classe, ce pays ayant été attribué par des élèves de section euro

– des livrets de jeux conservés des années précédentes et dupliiqués

– la création par les élèves Euro d’un kahoot

– la sonnerie du lycée à l’hymne européen

– des repas européens à la cantine

– une exposition Europe Directe sur le Parlement Européen

– une intervention sur Aquitapro

Lycée St Augustin 19 rue Paul Courteault 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne.caule-pontet@essa33.fr »}]

Fêter l’Europe au sein du lycée avec des exemples concrets de possibilités au titre de la citoyenneté européenne et des apports culturels sous formes de jeux et d’expositions europe mobilité