Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu ! Samedi 19 septembre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Prêt requis : savoir utiliser un ordinateur. Activité en autonomie. À partir de 7 ans. Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Aujourd’hui, c’est vous le héros !
Relevez les défis, déverrouillez les missions et explorez l’Histoire autrement à travers de jeux vidéo qui ne manqueront pas de vous surprendre.
Chaque réussite vous rapproche de nouvelles découvertes… jusqu’à la victoire finale !
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine
Aujourd’hui, c’est vous le héros !
© DR
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