Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu ! Samedi 19 septembre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Prêt requis : savoir utiliser un ordinateur. Activité en autonomie. À partir de 7 ans. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Aujourd’hui, c’est vous le héros !

Relevez les défis, déverrouillez les missions et explorez l’Histoire autrement à travers de jeux vidéo qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Chaque réussite vous rapproche de nouvelles découvertes… jusqu’à la victoire finale !

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine

Aujourd’hui, c’est vous le héros !

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