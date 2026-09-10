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Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu !, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Prêt requis : savoir utiliser un ordinateur. Activité en autonomie. À partir de 7 ans. Gratuit. Sans réservation.

Le samedi du gaming : le patrimoine en jeu ! Samedi 19 septembre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Prêt requis : savoir utiliser un ordinateur. Activité en autonomie. À partir de 7 ans. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Aujourd’hui, c’est vous le héros !

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Chaque réussite vous rapproche de nouvelles découvertes… jusqu’à la victoire finale !

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine
Aujourd’hui, c’est vous le héros !

© DR

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