Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Le samedi du Gaming Samedi 19 septembre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Énigmes, missions et surprises numériques vous attendent pour débloquer des trésors cachés et partir à la découverte du patrimoine autrement. Relèverez-vous tous les défis pour devenir les champions de l’histoire ?

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

« Le patrimoine en jeu ! »

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