Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Le samedi du Gaming Samedi 28 novembre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T13:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:30:00+01:00

Mondes fantastiques, aventures oniriques et expériences magiques vous attendent pour explorer des univers extraordinaires. Découvrez une sélection de jeux vidéo où rêve et imagination ouvrent la porte à l’évasion.

Prêts à entrer dans la partie ?

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

En écho au spectacle L’Atelier des songes

Photo © Magnific

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

« Mondes fantastiques »

Magnific