Le sanctuaire grec d’Aristée, Le sanctuaire grec d’Aristée, Hyères

Informations pratiques

Le sanctuaire grec d’Aristée 19 et 20 septembre Le sanctuaire grec d’Aristée Var

À partir de 6 ans (présence obligatoire d’un adulte)

Rendez-vous boulevard d’Alsace- Lorraine à La Badine – Giens.

Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’équipe d’Olbia vous propose de découvrir, à travers une « visite-animée », le sanctuaire grec d’Aristée situé à La Badine sur la presqu’île de Giens. Ce site, aujourd’hui caché, est unique en Méditerranée et révèle une histoire riche et surprenante.

Durée : environ 1 h 30

Le sanctuaire grec d’Aristée boulevard d’Alsace-Lorraine, 83400 Giens Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]

L’équipe d’Olbia vous propose de découvrir, à travers une « visite-animée », le sanctuaire grec d’Aristée situé à La Badine sur la presqu’île de Giens. Ce site, aujourd’hui caché, est unique en et et…

©@ JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères