Le sanctuaire grec d’Aristée, Site archéologique d’Olbia, Hyères

Le sanctuaire grec d’Aristée Samedi 13 juin, 10h30 Site archéologique d’Olbia Var

À partir de 6 ans (présence obligatoire d’un adulte).

Rendez-vous boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens.

Sur réservation via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

L’équipe d’Olbia vous propose de découvrir, à travers une « visite-animée », le sanctuaire grec d’Aristée situé à La Badine sur la presqu’île de Giens. Ce site, aujourd’hui caché, est unique en Méditerranée et révèle une histoire riche et surprenante.

Durée : environ 1 h 30

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content »}] Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

JEA

©JB – Site Olbia Ville d’Hyères