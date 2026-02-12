Le secret des illusions Le Touquet-Paris-Plage
Le secret des illusions Le Touquet-Paris-Plage mercredi 11 mars 2026.
Le secret des illusions
Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Partez à la recherche des dessins en illusion d’optique dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée
A partir de 14h jusqu’à 17h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
Entrée gratuite pour les enfants, doit d’entrée pour les adultes.
Visite libre dans les salles. .
Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
