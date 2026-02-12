Le secret des illusions Le Touquet-Paris-Plage

Le secret des illusions

Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Partez à la recherche des dessins en illusion d’optique dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée

A partir de 14h jusqu’à 17h30.

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.

Entrée gratuite pour les enfants, doit d’entrée pour les adultes.

Visite libre dans les salles. .

