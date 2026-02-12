Le secret des plaques Le Touquet-Paris-Plage

Le secret des plaques

Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Mercredi 6 mai 2026

Samedi 9 mai 2026

dimanche 10 mai 2026

Mercredi 13 mai 2026

Samedi 16 mai 2026

Dimanche 17 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026

Samedi 23 mai 2026

Dimanche 24 mai 2026

Partez à la recherche des flocons cachés dans l’exposition, grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !

De 14h à 17h30.

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sans réservation, gratuit pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.

Visite-libre dans les salles.

Sur réservation .

Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

