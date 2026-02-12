Le secret des plaques Le Touquet-Paris-Plage
Le secret des plaques Le Touquet-Paris-Plage mercredi 6 mai 2026.
Le secret des plaques
Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Mercredi 6 mai 2026
Samedi 9 mai 2026
dimanche 10 mai 2026
Mercredi 13 mai 2026
Samedi 16 mai 2026
Dimanche 17 mai 2026
Mercredi 20 mai 2026
Samedi 23 mai 2026
Dimanche 24 mai 2026
Partez à la recherche des flocons cachés dans l’exposition, grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !
De 14h à 17h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.
Sans réservation, gratuit pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.
Visite-libre dans les salles.
Sur réservation .
Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le secret des plaques Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage