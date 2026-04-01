Le Touquet-Paris-Plage

Rugby Tournoi annuel

Centre sportif Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tournoi annuel de l’école de rugby les Ovalies du TERC.

De 9h à 17h30.

Nous recevrons des clubs de tous les Hauts-de-France, d’Ile de France, de Normandie, de Belgique, des Pays-Bas et d’Angleterre. .

Centre sportif Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Rugby Tournoi annuel Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-01 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage